Губернатор Воробьев посетил фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил юбилейный фестиваль «Мелиховская весна», который проводит музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке правительства Московской области в Чехове. Фестиваль, представляющий спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова, организуют с 2000 года, за это время зрители увидели свыше 350 постановок в исполнении более 200 театральных трупп из 25 государств. Воробьев пообщался с актерами и поблагодарил Никиту Михалкова, который представил на мероприятии ряд своих проектов.

«В этом году на площадках „Мелиховской весны“ — 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Впервые пройдет школа молодых театральных критиков (20 критиков и блогеров со всей России под началом опытных наставников будут оттачивать мастерство). Хочу поблагодарить всех, кто ведет большую творческую работу и воплощает на сцене новые интерпретации классики. Мы очень рады, что Никита Сергеевич Михалков привез на фестиваль спектакль, и сегодня он будет показан — видим, что в зале нет свободных мест. Хотел бы поблагодарить Никиту Сергеевича и за поездку в Жуковский, где были поддержаны наши школьные театры», — отметил губернатор.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова представила на мероприятии спектакль «Метаморфозы. Святая простота» по произведениям А. П. Чехова, документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», творческие встречи с актерами и режиссерами.

«Для меня Чехов — это открытие, это переживание. Мне кажется, что в основном его ставят неправильно, не понимая того, что на самом деле имел в виду писатель. Эта звучит, конечно, рискованно, но я так чувствую», — отметил Михалков.

В общей сложности в афише фестиваля насчитывается более 30 мероприятий, а также специальная программа «Чехов+», посвященная еще одному автору. В 2025-м здесь представят спектакли по произведениям Уильяма Шекспира. Помимо этого, в этом году здесь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет Мелиховская школа молодых театральных критиков.

В 2024 году усадьбу посетили 234 тыс. человек, к концу 2029-го, когда завершится комплексная реконструкция, число посетителей может вырасти до 500 тыс.Масштабные работы по реконструкции начались в 2023 году, их разбили на два этапа. В этом году завершается первый — создание визит-центра, парковки, реконструкция служебного флигеля под кафе, здания конюшни с каретным сараем и административного дома под постоянную экспозицию и не только. Второй этап намечен на 2026–2029 годы.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*возрастное ограничение 0+