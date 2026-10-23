Губернатор Воробьев поздравил коллектив «Мострансавто» со 100-летним юбилеем и наградил сотрудников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив АО «Мострансавто» со 100-летним юбилеем, а также наградил лучших сотрудников. Торжественное мероприятие состоялось в Доме Правительства Московской области накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить профессиональный дружный коллектив «Мострансавто», которому исполняется 100 лет – более 10 тыс. водителей, работающих на маршрутах, тех, кто ремонтирует, управляет всеми процессами. Мы прошли достаточно заметную трансформацию, чтобы удовлетворить справедливый запрос каждого человека на качественную и комфортную жизнь. Наличие тротуара, теплого автобуса зимой и работающего в нем кондиционера летом – все это очень важно. Наша задача, чтобы все системы действовали слаженно. Ведь Подмосковье растет, города, районы растут, а значит, растут и требования наших жителей», - сказал губернатор.

В команде главного подмосковного перевозчика работают 16,4 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. водителей, а также механики, диспетчеры, инженеры, слесари и не только. Компания обслуживает 1,6 млн жителей (64% всего пассажиропотока), на 1,4 тыс. маршрутов ежедневно выходят почти 6 тыс. автобусов.

В рамках торжественной церемонии за высокий профессионализм и вклад в развитие транспортной отрасли всему коллективу «Мострансавто» объявлена Благодарность Губернатора Московской области.

«Мы собрали очень сильную команду и подошли к 100-летию в том состоянии предприятия, которым, действительно, можно гордиться. Нас очень поддерживает Правительство Московской области, ежегодно выделяются автобусы. И радует, что с каждым годом их все больше и больше», - отметил гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Восьми сотрудникам «Мострансавто» присвоено Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Московской области»: водителям автобусов - Андрею Волкову и Виктору Гридину из МАП № 1 г. Люберцы, Владиславу Балыкову из МАП № 4 г. Раменское, Виталию Иванову и Валерию Смирнову из МАП № 7 г. Истра, Игорю Корнееву из МАП № 5 г. Подольск, а также слесарям – Виктору Ужакину из МАП № 4 г. Раменское и Владимиру Мельникову из МАП № 8 г. Химки.

Каждый год для удобства и комфорта пассажиров в регионе обновляется автопарк «Мострансавто». В прошлом году на маршруты вышло 210 новых машин отечественного производства, в этом – почти 250. Часть из них выпускается на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье (в этом году поставили 76). Ремонт машин теперь осуществляется в собственных специализированных цехах, благодаря чему число простаивающей техники сократилось почти вдвое.

Во всех филиалах компании водители получают электронные путевые листы, автоматизированы системы обеспечения и обслуживания автопарка. Искусственный интеллект помогает контролировать работу водителей для повышения безопасности перевозок. В регионе особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО, которые вернулись с передовой. Главный подмосковный перевозчик первым в стране начал принимать на работу бойцов, которые получили серьезные ранения.

Для сотрудников «Мострансавто» работают различные меры поддержки: бесплатный проезд на маршрутах компании, компенсация аренды жилья, санаторно-курортное оздоровление и детский отдых, переподготовка водителей на категорию D со стипендией. Кроме того, для привлечения кадров действует программа «Приведи друга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.