Губернатор Подмосковья обсудил строительство больницы и развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Реутова и Балашихи, в рамках которой они обсудили строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино, развитие дорожной сети, поддержку участников специальной военной операции и их близких, а также другие важные темы. В мероприятии также приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Мы строим в Балашихе многопрофильный медицинский комплекс, как и обещали жителям. Очень надеюсь, что строители вовремя сдадут этот важный объект. Здесь более 1,1 тыс. коек. Это будет очень серьезным подспорьем для всего востока Подмосковья. Высокотехнологичную медпомощь по разным направлениям здесь смогут получать почти 2 млн жителей Балашихи, Люберец, Орехово-Зуева, Реутова и других округов. В больнице будет 26 профилей. В одном современном здании сконцентрируем экстренную, сосудистую, хирургическую, реанимационную и диагностическую помощь. Поставим современное оборудование», — сказал Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

В рамках встречи участники проверили ход строительства больниц, которое ведется при поддержке президента РФ Владимира Путина. Открыть самое крупное медучреждение в Подмосковье планируют в 2028 году. Там будет работать КДЦ на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, а также региональный сосудистый центр. Юров подчеркнул, что учреждение обеспечит оказание помощи жителям Балашихи, Реутова и соседних муниципальных образований на востоке Московской области.

«Больница в мкр Ольгино строится по наказам жителей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Процент готовности высокий, уже идет отделка помещений. И важно предусмотреть кадровый вопрос. В новом центре будет 29 отделений с современным оборудованием и операционными, поэтому важно, чтобы в них работали необходимые специалисты самого высокого уровня», — отметил Игорь Брынцалов.

В больнице будут работать порядка 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. На встрече жителям рассказали, что для обеспечения комфортного подъезда к больнице в мкр Ольгино будет реконструирована улица Шестая, а также улица Струве. Там дополнительно расширят участок от пересечения с улицы Корнилаева до дома № 3 (600 м) и построят новый участок дороги (115 м), который соединит улицы Струве и Рождественскую. Сергей Юров добавил, что дополнительный подъезд к больнице обеспечит строящийся путепровод через ж/д пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Черное, который соединит Восточное и Носовихинской шоссе

В рамках встречи была затронута и тема поддержки участников СВО и их близких. Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова отметила, что волонтерское движение в округе принимает активное участие в акции «Доброе дело», поддержанной губернатором. Там собирают и передают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и не только. Анна Бабалова также рассказала о работе Центра поддержки участников СВО и их семей Реутова, которым руководит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.