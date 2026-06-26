Губернатор Воробьев представил новый формат инфраструктуры для бизнеса в рамках Форума регионов Белоруссии и России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой новый формат инфраструктуры для бизнеса - «все включено» в рамках XIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Минске с 25-27 июн. В нем принимают участие все области союзного государства и 70 субъектов РФ, включая Подмосковье. На стенде установлен макет одного из ГИПов («Титан»), который расположен в Ленинском округе.

«Рады вас видеть на подмосковном стенде. Вот так современно выглядят наши ГИПы. Каждый инвестор приходит на все готовое. То есть это уже готовая инфраструктура, построенная, в том числе, за счет частных инвестиций, как, например, эти боксы (формат «Лайт Индастриал» в ГИП «Титан» – Прим. ред.), куда приходит бизнес», – рассказал губернатор.

Государственные индустриальные парки формата «все включено» представляют собой готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы в формате «Лайт индастриал», административно-деловые здания, социальную инфраструктуру, места для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и даже МФЦ. Это позволяет резидентам сократить сроки реализации проекта и уменьшить объем первоначальных инвестиций. Например, на территории ГИП «Титан» реализуют роботизированный кластер, где планируют запустить компании «Битроботикс», «Нью Лайн Инжиниринг», «Валдай Роботы» и не только. На разных стадиях реализации в Подмосковье насчитывается пять ГИПов.

«Когда есть вода, тепло, электричество, мощности, дороги, конечно, с удовольствием пойдет бизне. Пятая часть взаимного товарооборота между Россией и Белоруссией – это Московская область. Вы - большие молодцы», – сказала Матвиенко.

Воробьев отметил, что в Химках планируется также открыть региональный центр Минского автомобильного завода (МАЗ). На региональном стенде установлены интерактивные экраны, которые показывают промышленный и инвестиционный потенциал. В области насчитывается более 1,5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, наращиваются темпы фармацевтического производства. Регион является лидером по числу проектов технического суверенитета (более 450), работает над модернизацией/роботизацией существующих производств и так далее.

Продукцию посетителям стенда представили компания «Новые Технологии» («Аравия») из Протвино – лидер по производству уходовой косметики в Подмосковье, компания «Анро Технолоджи» из Мытищ, «Бытпласт», которая производит в Егорьевске товары для дома и кухни, а также Гжельский фарфоровый завод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.