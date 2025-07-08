Губернатор Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в Подмосковье в День семьи, любви и верности

В Подмосковье подготовили праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня, в День семьи, любви и верности, приглашаю всех в наши парки на праздник „Семья. Лето. Парк“. Пусть в каждом доме всегда царит любовь, взаимоподдержка и тепло», — написал он.

Так, например, в сквере им. В. А. Зайцева в Коломне посетителей ждут мастер-классы, семейные фотосессии, дефиле и не только, в парке «Беличий» в Краснознаменске — мастер-классы, концерт и детская анимация. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево для них подготовят конкурс рисунков «Семья — моя крепость» и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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