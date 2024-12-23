Губернатор Воробьев: в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков

«14 парков и лесопарков мы запустили уже в этом году. Это важная работа, которую мы и дальше будем продолжать. Мы видим, кратно увеличивается поток в парке, когда там безопасно, когда за парком следят и когда там можно с семьей безопасно провести время», — подчеркнул губернатор.