Губернатор Воробьев: в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков
Фото: [Александра Степанова]
В Подмосковье продолжают уделять внимание благоустройству парков и лесопарков. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«14 парков и лесопарков мы запустили уже в этом году. Это важная работа, которую мы и дальше будем продолжать. Мы видим, кратно увеличивается поток в парке, когда там безопасно, когда за парком следят и когда там можно с семьей безопасно провести время», — подчеркнул губернатор.
По его словам, работы проводятся как на малых территориях, так и в больших лесопарках. Воробьев напомнил, что за безопасностью там следят с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион».
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.