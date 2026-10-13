Губернатор Воробьев рассказал, какие передовые решения в робототехнике представлены на выставке в Китае
Воробьев: Подмосковье изучит передовые решения в робототехнике в Китае
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Делегация из Подмосковья изучает современные решения в сфере робототехники и автоматизации процессов на Китайской международной промышленной выставке CIIF в Шанхае. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«25% регионального продукта области - это производство, перерабатывающие производства. И мы заинтересованы и в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, и в том, чтобы роботы и все, что касается автоматизации, также производились в Подмосковье», — подчеркнул Воробьев.
Для привлечения партнеров на территории индустриальных парков Подмосковья реализуется специальная программа с символической арендной ставкой ₽1 за кв. м.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.