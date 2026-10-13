Губернатор Воробьев рассказал, какие передовые решения в робототехнике представлены на выставке в Китае

«25% регионального продукта области - это производство, перерабатывающие производства. И мы заинтересованы и в том, чтобы наши компании использовали все умные решения, и в том, чтобы роботы и все, что касается автоматизации, также производились в Подмосковье», — подчеркнул Воробьев.