Губернатор Воробьев рассказал о капремонте котельной в поселке Ермолино в Дмитровском округе

В поселке Ермолино в Дмитровском округе провели капитальный ремонт котельной на улице Центральная, которая обеспечивает теплом более 1 тыс. жителей — 33 многоквартирных дома и два социальных объекта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил качество проведенных работ.

«В котельной в поселке Ермолино поменяли старое оборудование. Капитальный ремонт, в том числе замена котла, здесь был жизненно необходим – котельная 1979 года, износ был высокий», – сказал губернатор.

По его словам, такие работы важно проводить летом, чтобы подготовить к работе все теплосистемы. На данный момент рабочие готовят котел к подключению к контрольно-измерительным системам, а также выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки. Установка дополнительного котла позволит обеспечить резерв мощности, чтобы гарантировать бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение для жителей.

«В ближайшее время инспектор проведет оценку, чтобы котел можно было запустить в эксплуатацию. Мы остановим котельную на две недели для подготовки к осенне-зимнему периоду. Будем также заниматься насосным оборудованием, тепловыми сетями», – рассказал главный инженер МУП «Дмитровское управление ЖКХ» Олег Скрипаев.

Директор МУП «Дмитровское управление ЖКХ» Игорь Круль отметил, что капремонт позволит эффективно и безаварийно подавать подачу теплового ресурса, все работы в рамках государственной программы завершены на 99,9%.

Летом в округе планируют отремонтировать еще четыре котельных — в городах Дмитров (ул. Водников) и Яхрома (на ул. Ленина), поселках Деденево (ул. Набережная), Новосиньково. Помимо этого, строители возведут две блочно-модульные котельные в поселке Автополигон и рабочем поселке Икша, а также центральный тепловой пункт в селе Внуково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.