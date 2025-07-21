Губернатор Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье

Аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия ливня в Подмосковье, в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются порывы сетей водоснабжения и водоотведения, проверяется состояние ливневых стоков и дорог», — написал он.

По его словам, в работах задействованы муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и ГУ МЧС по Московской области. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность.

Воробьев также отметил, что сложности зафиксировали в Одинцово (ЖК «Гусарская Баллада»), Красногорске (около ЖК «Тетрис» и подземном тоннеле на стации «Павшино»), Люберцах (Октябрьский проезд), Химках (ул. Лавочкина, ул. Панфилова, Новокуркинское шоссе). По этим адресам работники уже приступили к откачке воды.

Кроме того, из-за непогоды в Наро-Фоминске был размыт участок дороги через ручей. Ремонт уже начался, дорогу планируют восстановить за два дня. На время работ там организовали временную переправу через ручей. Главы округов занимаются координацией работы на местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.