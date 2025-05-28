Губернатор Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи

Подмосковье расширит сеть высокотехнологичной медицинской помощи, для этой цели в Балашихе и Мытищах построят новые госпитали. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает REGIONS.