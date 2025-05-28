Губернатор Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи
Воробьев: Московская область расширит сеть высокотехнологичной медпомощи
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Подмосковье расширит сеть высокотехнологичной медицинской помощи, для этой цели в Балашихе и Мытищах построят новые госпитали. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает REGIONS.
«Мы строим в Подмосковье большие госпитали — в Балашихе и Мытищах, — которые также будут оказывать высокотехнологичную помощь», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул важность строительства новых медучреждений и развития первичного звена здравоохранения. По его словам, важную роль играет развитие первичного звена и первичной помощи. Однако жители должны также самостоятельно заботиться о своем здоровье, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».