Губернатор Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье

В 2026 году в Подмосковье направили почти 18 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В социальных сетях Николай Борисов поделился, что планирует масштабировать бизнес и рассматривает формат Light Industrial в Московской области. Он поинтересовался, какие инструменты ускоряют запуск небольших производств в регионе.

«У нас регионе, где нет нефти и газа, нет добычи цветных металлов, но есть малый и средний бизнес. 30% доходов бюджета и 30% экономики валового регионального продукта — это малый и средний бизнес. От того, как они чувствуют, как они развиваются, зависит состояние Подмосковья и наши возможности», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе предоставляются программы поддержки МСП, включая компенсации за новый станок, новый завод, за подключение за газ и не только. Новое явление — индустриальные парки по системе Light Industrial, которые позволяют предпринимателям прийти на построенные площадки и арендовать площади для ведения бизнеса. В этом году откроются индустриальные парки «Титан» и «Ключ», до конца года планируется завершить формирование инфраструктуры парков «Импульс» и «Союз». Индустриальный парк «Вектор» в Сергиевом Посаде планируют запустить в конце 2027 года. Он выразил надежду, что все они будут наполнены предприятиями и инвесторами.

Жительница Ленинского округа Ольга Гончарова поинтересовалась у губернатора, смогут ли ее дети учиться в техноколледже, которые откроется на территории индустриального парка «Титан», а после — попасть на работу. Воробьев ответил, что по замыслу проекта колледж будет находиться в окружении уже действующих компаний. Одно из помещений будет предоставлено для опытного участка для колледжа, поэтому ребята смогут и обучаться, и работать там, получая достойную зарплату и реализацию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.