Губернатор Воробьев рассказал о работе школьных стадионов после окончания уроков

Школьные стадионы в Подмосковье продолжат работать для всех жителей после окончания учебного дня. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает REGIONS.

По его словам, в регионе действует 1,5 тыс. школ, власти постарались максимально сделать открытыми школьные стадионы. Он уточнил, что это позволяет использовать весь их потенциал.

В рамках форума Воробьев также рассказал о достигнутых договоренностях с руководителями образовательных учреждений. Они позволили сделать так, что стадионы будут работать для всех желающих. В целях обеспечения безопасности на открытых спортивных площадках власти установили видеокамеры на всех стадионах.

«Мне кажется, это тоже очень важно», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».