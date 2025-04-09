Губернатор Воробьев рассказал о различии округов Московской области

Подмосковье является большой и разношерстной территорией с наукоградами и сельскими территориями, однако все его города стараются развивать. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».

По его словам, это сложно сделать одинаково быстро и синхронно по всем, потому что округа отличаются друг от друга.

«Если ты живешь в Химках или в Мытищах, акценты одни. В Серебряных Прудах или Рошале, в Коломне или Озерах, — другие акценты. Вместе с тем общепринятые вещи мы стараемся улучшать в каждом городе без исключения», — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что к общим стандартам можно отнести теплоснабжение, воду, дороги, транспорт, парковки, образовательные учреждения и объекты здравоохранения, а также парки.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.