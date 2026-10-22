Губернатор Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения

Здравоохранение — это еще одна очень серьезная магистраль в направлении работы, которая требует профессионального подхода, включая первичное звено. Президент России Владимир Путин поручил лично заняться развитием поликлиник. Об этом в ходе Прямого разговора на Телеканале 360 заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если раньше мы представляли поликлинику как некое место, где тебя могут осмотреть, послушать или проверить горло, то сегодня поликлиника должна выглядеть иначе. Это медицинский центр со сложным оборудованием, с возможностью сделать диагностику, УЗИ, рентген, КТ, МРТ», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

По его словам, в регионе строятся именно такие медицинские центры. Там работают специалисты, которые проводят комплексные обследования. Мировой опыт говорит о том, что в каждом таком центре должны быть дневные стационары, добавил он. Поэтому в регионе стараются открывать их, чтобы пациенты могли получать необходимую помощь и возвращаться вечером домой. Стационары, где делаются серьезные операции, также модернизируются.

Воробьев напомнил, что недавно в Подмосковье был открыт большой детский госпиталь, который работает на полную мощность. Кроме того, возводятся еще два центра благодаря поддержке президента. Они закроют сотни тысяч операций в год и снимут большую часть нагрузки на Балашиху и Восточный округ. Трасса М-12 и ЮЛА позволят быстро добраться до больницы.

Губернатор отметил, что в рамках работы в сфере здрава модернизируется первичное звено и оказывается поддержка врачам, которые остаются в центре внимания. По его словам, без дополнительной заботы, достойно оплаты и дополнительных условий сложно будет рассчитывать на успех.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.