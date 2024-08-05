Губернатор Воробьев рассказал об активной работе по подготовке к зиме в Подмосковье

«У нас есть три слагаемых подготовки к зиме. Первое — подготовка самой котельной, это модернизация котла и всего, что с этим связано — водоподготовка, теплообменник. Второе — это теплотрасса, которая должна также соответствовать низким температурам при высоком давлении. <...> Третье — состояние самого дома», — сказал Воробьев.