Губернатор Воробьев рассказал об активной работе по подготовке к зиме в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Специалисты продолжают проводить подготовку Подмосковья к отопительному сезону, работы проходят в графике, их планируют завершить до середины сентября. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов.
«У нас есть три слагаемых подготовки к зиме. Первое — подготовка самой котельной, это модернизация котла и всего, что с этим связано — водоподготовка, теплообменник. Второе — это теплотрасса, которая должна также соответствовать низким температурам при высоком давлении. <...> Третье — состояние самого дома», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что все они играют большую роль. По его словам, работы находятся на особом контроле, потому что от их качества зависит комфорт местных жителей. Губернатор поручил главам муниципалитетов лично сопровождать проведение работ, направленных на подготовку к зиме. Он также отметил, что темп проведения работ «должен быть высоким».
Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.