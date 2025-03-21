Губернатор Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые пройдут в Подмосковье

В подмосковных государственных музеях организовали четыре уникальные выставки, они проходят в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории <…>. Хотим, чтобы в Подмосковье можно было увидеть работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, зарубежных музеев. Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки — Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в «Новом Иерусалиме», а также «Фабрика Авангарда» в Серпухове», — отметил губернатор.

По его словам, посетить выставки можно будет и по «Пушкинской карте». Так, в «Новом Иерусалиме» проходят выставки «Невесомость» и «Повелитель снов». Первая приурочена к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса, на ней представлены почти все шедевры художника. Вторая экспозиция связана с творческой биографией современного бурятского художника Зорикто Доржиева, она задумана как тотальная инсталляция о космосе и вселенной.

В Звенигородском музее-заповеднике открылась выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея, в Серпухове — «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира». В общей сложности в регионе на данный момент проходят более 40 выставок, узнать подробнее о них можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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