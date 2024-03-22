Губернатор Воробьев: Серпухов готовится стать наукоградом

Городской округ Серпухов вскоре может стать наукоградом. Министерство науки и высшего образования России уже дало свое положительное решение об этом, следующим шагом станет выход соответствующего постановления российского Правительства. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большой Серпухов — знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи. У нас есть задача — обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших ученых. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнпрство!», — сказал губернатор.

По его словам, в регионе по решению президента России Владимира Путина появится масштабный научный центр. Получение статуса самого крупного в стране наукограда «откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета», добавил Воробьев.

В Минобрнауки России отметили, что у Серпухова есть высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом (НПК), поскольку в его составе есть 50 предприятий, организаций, учреждений и обособленных подразделений, осуществляющих, в том числе, научную, научно-техническую, инновационную деятельность. Например, «Протом», «Новые технологии», «НПО ДНК-Технология», Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», РОСБИОТЕХ и другие. В работе на данных предприятиях задействованы около 10 тысяч человек.

Напомним, что в 2023 году в регионе приняли закон об объединении городских округов Протвино, Пущино, являющихся наукоградами, и Серпухова. После выхода постановления они смогут стать единым наукоградом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.