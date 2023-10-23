Посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству

Работы по благоустройству, в том числе в парках, обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководством областного правительства и главами округов.

Глава региона напомнил о президентской программе по благоустройству малых и исторических городов, которая находит положительный отклик во всех субъектах страны. Кроме того, Андрей Воробьев подчеркнул, в Подмосковье растет популярность парков благодаря их обновлению.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния парков и их календаря», — отметил глава региона.

Важно, чтобы парки работали круглый год, а различные мероприятия проводились и зимой, и летом, указал губернатор. Уже сейчас планируется работа на зимние каникулы.

Андрей Воробьев добавил, что благоустройство проводится не только в городских парках и лесопарках, но и у станций МЦД. Это, подчеркнул он, также имеет большое значение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе.