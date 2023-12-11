Губернатор Воробьев: уборка снега в Подмосковье находится в зоне особого внимания

Ликвидации последствий непогоды и расчистке снега в регионе сейчас уделяют особое внимание. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном еженедельном совещании с руководящим составом областного Правительства и главами городских округов.

«Понятно, что такой циклон, который мы видим, заставляет нас думать о том, как своевременно, качественно решить эту задачу», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил, что в работе по расчистке снега на территории округов Московской области задействованы дорожный и транспортный блок.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — добавил он.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.