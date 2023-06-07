Губернатор Воробьев: в Подмосковье решат проблему перебоев с теплом

В Московской области идет большая работа по укреплению отопительной системы, этой темы коснулся губернатор Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям.

Среди приоритетных направлений в работе ЖКХ он назвал, в частности теплоснабжение.

«Один из главных вызовов ЖКХ — это частое отключение тепла. Всю зиму в новостях мы видели ряд территорий. Это и Химки, и Солнечногорск. Именно там мы реализуем большую программу с «Газпромом». «Газпром» выделил 69 млрд. рублей. Это заметная сумма, которая позволит нам модернизировать 366 котельных и 197 участков теплосетей», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в случае аварии на изношенных сетях «хирургическая операция» может потребоваться и в зимнее время. А это сказывается на подаче тепла и горячей воды. Но позитивные изменения будут заметны уже предстоящей зимой. Прежде всего, перемены должны оценить жители Солнечногорска, Каширы, Химок, Воскресенска.

Также Андрей Воробьев напомнил о работе по обеспечению жителей чистой водой. С 2014 года в регионе строятся водозаборные узлы, станции водоочистки. В марте крупный проект запущен во Фрязино, вопрос там решен на уровне муниципалитета, хотя с отдельными населенными пунктами и микрорайонами работа будет продолжена.

«В этом году у нас в работе 23 объекта, перемены почувствуют 137 тыс. жителей», — сказал губернатор.

Среди округов с самой сложной ситуацией Андрей Воробьев перечислил Солнечногорск и Дмитровский, работа на ближайшие годы здесь уже запланирована.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.