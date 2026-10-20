Губернатор Воробьев вручил награды подмосковным бойцам отряда БАРС и бригады ГРОМ «Каскад»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» из Подмосковья, вместе со своими близкими на торжественную церемонию в Дом правительства Московской области приехали семь героев — разведчики, пилоты БПЛА, стрелки, командиры подразделений из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска.

«Мы регулярно встречаемся с нашими героями, чтобы по поручению президента [России Владимира Путина] вручить им государственные награды. И, по доброй традиции, с ними приходят их дети, семьи, близкие, чем мы очень дорожим. Сегодня здесь бойцы из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Кто-то уже вернулся домой, кто-то выполняет задачи на передовой. И мы со своей стороны должны сделать так, чтобы все, кто ждет наших ребят, а это большое количество семей в разных городах, чувствовали нашу заботу, поддержку — в рамках работы фонда „Защитники Отечества“, всего, что касается мероприятий по реабилитации, дополнительного образования или трудоустройства», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен младший лейтенант с позывным Узбек из Балашихи. Командир группы на передовой почти с самого начала спецоперации, до этого работал в Росгвардии. За выполнение боевых задач ранее боец уже был удостоен медали «За отвагу» и медали Жукова.

«Для меня сегодня большая честь получать эту награду. Хотел бы в первую очередь поблагодарить своих родителей, а также командование за высокую оценку служебной деятельности. И, конечно, передать большой привет своему воинскому коллективу. Служу России!» — сказал он.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден доброволец отряда БАРС с позывным Артэго из Красногорска. Командиру группы РЭБ с позывным Росомаха из Люберец вручили медаль «За храбрость» I степени. Четырем героям губернатор вручил медали «За храбрость» II степени. Среди них доброволец отряда БАРС с позывным Старун из Мытищ, который отправился на СВО в 2024 году. Награду вручили бойцу с позывным Голубь из Балашихи, который отправился на фронт, когда ему было уже больше 60 лет.

Еще один боец, удостоенный медали «За храбрость» II степени — командир отделения группы легендарной бригады БПЛА ГРОМ «Каскад» с позывным Енот из Воскресенска.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.