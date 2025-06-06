Губернатор Воробьев вручил первые паспорта гражданина РФ юным жителям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 35 юным жителям региона их первые паспорта гражданина Российской Федерации, церемония вручения прошла в Доме правительства Московской области в преддверии Дня России. Там собрались дети участников специальной военной операции, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры и не только.

«Дорогие ребята, школьники, хочу поприветствовать в Доме правительства накануне Дня России. Сегодня мы пригласили вас, чтобы в присутствии близких людей вручить первые паспорта. По собственному опыту знаем, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас, ваших родителей, очередной этап. Сегодня здесь собрались дети, семьи наших героев, военнослужащих, те, кто очень достойно представляет Московскую область на олимпиадах, подтверждает свою состоятельность результатами в творчестве и спорте. Хочу поблагодарить учителей, которые уделяют внимание нашим детям, помогают раскрывать их таланты. И особенно приятно, что поддержать ребят сегодня пришли наши военнослужащие, участники специальной военной операции», — сказал губернатор.

Он пожелал подросткам успехов в достижении целей. Так, например, паспорт получил Арсений из Балашихи, который увлекается плаванием и уже имеет второй юношеский разряд. Поддержать его приехали его родители, которые служат в Росгвардии и являются ветеранами боевых действий. Его отец — участник специальной военной операции.

«Получение паспортов — очень значимое событие. Особенно ценно, что церемония проходит в преддверии одного из главных праздников нашей страны — Дня России. <...> Хочется поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за развитие патриотического воспитания, поддержку молодежи и личное участие в жизни подрастающего поколения», — сказала мама Арсения Екатерина.

Кроме того, документ получил Сергей Минин из Клина, который учится в кадетском классе и является заместителем командира отделения. Как и его отец, который сейчас на СВО, он мечтает защищать Родину. На церемонии также присутствовали Артем Кутелев из Долгопрудного, победитель и призер множества олимпиад, Варвара Бабаева из Красногорска, лауреат множества, в том числе всероссийских, творческих конкурсов, Маргарита Романенко из Серпухова, которая занимается танцами, поет в хоре и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.