Губернатор Воробьев: завтра в Подмосковье открывается пляжный сезон

Завтра в Подмосковье открывается пляжный сезон, в рамках подготовки к нему к пляжам завезли новый песок, провели ремонт дорог, раздевалок, лежаков, душевых и площадок для спортивных игр. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году у нас будут работать более 200 пляжей и зон отдыха у воды — для удобства нанесли все на Яндекс.Карты. <…> Приглашаю всех на наши пляжи, но прошу пока подождать с купанием — вода еще не прогрелась. Помните, купаться можно только в разрешенных и оборудованных местах», — написал губернатор.

По его словам, за безопасностью у воды будут следить спасатели. Воробьев добавил, что в числе самых популярных в регионе находятся пляжи на Сенеже в Солнечногорске, «Волкуша» в Лыткарино, «Любляна» в Егорьевске, «Голубое озеро» в Луховицах. Кроме того, востребованными у жителей и гостей региона являются пляжи в Талдоме, Зарайске, Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, на Клязьме в Щелково и пруд в Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.