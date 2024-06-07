Губернатор Воробьев: животноводческий комплекс по производству мраморной говядины появится в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе появится животноводческий комплекс по производству мраморной говядины, на предприятии полного цикла также создадут цех по переработке мяса. Соглашение о реализации проекта губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Русский буйвол» Вахтанг Сагарейшвили подписали на полях ПМЭФ.

«Мясо буйвола — новое для нас направление. <…> Это еще одно современное пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт. С нашей стороны мы предоставим субсидии на ввод земли в оборот, покупку КРС, приобретение техники для растениеводства и животноводства, а также оборудования для цеха переработки», — сказал губернатор.

На предприятии будут содержать 700 голов крупного рогатого скота, 350 из них — породы Ангус, столько же — Герефорд. В перспективе планируют также завести стадо буйволов общим поголовьем 200 голов. Запуск комплекса запланирован на 2025 год, выход на проектную мощность — в 2028 году. Для содержания животных создадут отдельные выгульные площадки, предусмотрят подогреваемые поилки, кормовые столы, навесы, весовой и санитарные пункты. Кроме того, здесь появятся помещения для хранения зерна, сена и соломы. На территории комплекса также обустроят трансформаторную подстанцию, АЗС, водозаборную скважину, водонапорную башню.

В реализацию проекта вложат более 500 миллионов рублей, это позволит создать в округе около 30 рабочих мест. Сагарейшвили отметил, что комплекс решили строить в Подмосковье, потому что это одна из крупнейших агломераций в России и Европе. По его словам, здесь большой рынок труда и развитая инфраструктура, а также отличный бизнес-климат.

«Действующие меры и новые программы государственной поддержки, наличие высокопрофессиональных кадров, удобная логистика и развитая инфраструктура региона создают максимально комфортные условия для работы инвесторов в Подмосковье», — сказал он.

Отметим, что компания также планирует построить на территории городского округа молочно-товарную ферму и создать сеть собственных магазинов с фермерской продукцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.