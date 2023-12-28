В настоящее время в Московской области на маршрутах работает порядка десяти тысяч автобусов, указал Андрей Воробьев. Также жители региона регулярно пользуются МЦД.

«Жителей становится больше, запрос на автобусные маршруты, <…> качество автобусов — выше. Это справедливо. <…> Мы делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, это дешевле, быстрее, это качественный транспорт. <…> Мы регулярно закупаем новый подвижной состав, открываем новые маршруты, нам есть к чему стремиться», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев также добавил, что в работу по моделированию маршрутов в Подмосковье активно внедряют искусственный интеллект.

«Это сегодня уже норма в нашем регионе. <…> Это все сказывается на качестве транспортного обслуживая, потому что купить автобус — этого не достаточно. Автобусом нужно грамотно управлять, создать условия, чтобы он передвигался из точки А в точку Б вовремя, а это весьма сложная задача», — указал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что Подмосковье успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.