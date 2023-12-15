Губернатор Воробьев: Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни
Фото: [Антон Чернов]
Московская область оказалась среди лидеров среди других регионов России по применению искусственного интеллекта, показало исследование «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов. Рейтинг составил Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве России (НЦРИИ) по поручению президента Владимира Путина.
«В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на прием. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты, — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Помимо этого, нейросеть применяется в сфере экологии, напомнил губернатор. Она самостоятельно проверяет все грузовые автомобили на наличие в кузове строительного мусора и разрешения на его перевозку. Камеры, подключенные к системе «Безопасный регион», также следят за чистотой во дворах региона, в транспорте ИИ исследует автобусы перед выходом на рейс и так далее. В общей сложности в Московской области уже реализовали 27 ИИ-проектов, еще семь — активно разрабатываются. В следующем году в регионе запустят три новых сервиса.
Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.