Губернатор Воробьев: Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни

«В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на прием. Она ежедневно принимает 25 тысяч звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты, — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Помимо этого, нейросеть применяется в сфере экологии, напомнил губернатор. Она самостоятельно проверяет все грузовые автомобили на наличие в кузове строительного мусора и разрешения на его перевозку. Камеры, подключенные к системе «Безопасный регион», также следят за чистотой во дворах региона, в транспорте ИИ исследует автобусы перед выходом на рейс и так далее. В общей сложности в Московской области уже реализовали 27 ИИ-проектов, еще семь — активно разрабатываются. В следующем году в регионе запустят три новых сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.