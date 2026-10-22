«Никто с гаечным ключом уже не бегает». Губернатор Подмосковья рассказал об уклоне колледжей на автоматизацию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии профессиональных колледжей в регионе. Он отметил, что сейчас наблюдается уклон на автоматизацию — программы в образовательных учреждениях адаптируются под современные производства.

Глава региона отметил, что сейчас студенты колледжей умеют работать с электроникой и микроэлектроникой, автоматизированными системами, а это востребовано во многих компаниях.

«Мособлгаз всегда ждет таких специалистов, Мособлэнерго, да и в частном бизнесе люди, которые разбираются в электроснабжении или разбираются в любом другом автоматизированном управлении, всегда на вес золота», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что программы в колледжах все больше направлены на обучение работе с компьютерами и сложными системами.

«Я был на одном из мероприятий в Доме Правительства и подошел к девушке, она учится на специалиста по водоснабжению и водоотведению. Все, что она получает — это имеет современный вид, все автоматизировано. И она ни с каким ключом гаечным не бегает — это все завязано, чем дальше, тем больше на цифру, на понимание и умение работать с компьютером, со сложными системами, и такие люди, безусловно, нам нужны», — заключил Воробьев.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания современных профессиональных колледжей.