Андрей Воробьев: мы должны создавать современные профессиональные колледжи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании» рассказал о растущей роли колледжей. По его словам, такие учреждения становятся все более значимыми.

«Выступая здесь, мы говорили, что 6 из 10 идут в колледжи, сейчас мы видим, что 6,5-7 человек после 9-го класса идут в колледж. Это что значит? Это значит, что мы должны создать современные профессиональные учреждения, где не карбюратор от „ГАЗ 66“, а где опять компьютер, где опять робототехника, где опять то, что делает девушку или парня сильными, капитализирует их», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что множество учащихся в колледжах работают уже со второго или третьего курса и зарабатывают деньги.

«Чувствуют дети себя уверенно, у них есть план: первое — приобрести навыки, второе — получить достойный диплом, дальше — работать. И дальше 7 из 10, ну может, 6 из 10 собираются продолжить, получать высшее образование. И приятно, что наши вузы тоже к этому относятся с пониманием и ждут ребят, у которых есть эти скиллы, как говорится на молодежном языке», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе особой популярностью пользуются профильные классы по математике и другим точным наукам.