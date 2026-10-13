Воробьев: Китай лидирует по масштабам внедрения роботов

Китай лидирует по масштабам внедрения роботов в абсолютных значениях, что позволяет заменять тяжелый труд машинами. Поездки на технологические площадки позволяют китайским партнерам планировать открытие мощностей в Московской области, а российским предприятиям — обеспечивать растущий спрос на автоматизированные линии для повышения конкурентоспособности. Об этом на Китайской международной промышленной выставке CIIF в Шанхае в интервью ТАСС заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, для развития складской робототехники в регионе действуют экспериментальные площадки площадью порядка 2 тыс. кв. м каждая. Один из проектов готовится к реализации в Дмитровском индустриальном парке. Там планируют создать большую фабрику по производству роботов для складской логистики.

Подмосковье аккумулирует четверть всех складов России за счет распределительных сетей и маркетплейсов, поэтому роботизация этих процессов имеет экономическое значение.

Воробьев добавил, что использование современных систем отражается на финансовых показателях бизнеса.

«Это прибыль компании, потому что прибыль компании — это конкурентоспособность», — подчеркнул Воробьев.

Представители региона в рамках мероприятия ведут поиск новых зарубежных партнеров для совместных проектов. Губернатор рассказал о планах сотрудничества с одной из китайских компаний, намеревающейся наладить в регионе сборку отдельных узлов робототехники с их последующей интеграцией в производственные процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.