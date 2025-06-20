Воробьев подписал соглашение о расширении производства молочной продукции в Подмосковье

Компания «H&N» планирует расширить производство молочной продукции в Подмосковье. Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Health & Nutrition» Якуб Закриев подписали на полях ПМЭФ-2025.

«H&N» — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области, которое выпускает свою продукцию под брендами «Простоквашино», «Даниссимо», «Растишка». В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на 6 тыс. тонн в год. Кроме того, в планах установить новое и модернизировать существующее оборудование, чтобы оптимизировать процесс сгущения сыворотки, а также комплексно автоматизировать и роботизировать производство», — сказал губернатор.

По его словам, в реализацию проекта вложат около 390 млн рублей. На 12 заводах по всей России компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Биобаланс», «Актуаль», а также альтернативные напитки на растительной основе «Planto».

Объем производства на заводе в подмосковном Чехове в 2024 году составил 263,8 тыс. тонн. На территории также есть завод, где разрабатывают и тестируют новые продукты.

Закриев подчеркнул, что компания ценит возможность работать в Подмосковье, потому что это крупнейший логистический и транспортный узел России, расположенный близко к Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.