Губернатор Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске планируют создать Государственный индустриальный парк «Ориентир». Соглашение об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «СтройМонолитСервиса», входящего в Группу компаний «Ориентир», Алексей Бондарчук подписали на ПМЭФ-2025.

«У нас в Подмосковье более 70 частных индустриальных парков, и с прошлого года мы приступили к строительству таких государственных площадок. Делаем их в формате „все включено“ — с инженерной и транспортной инфраструктурой, боксами „под ключ“, готовыми помещениями „Лайт индастриал“ для малого бизнеса, которые можно взять в аренду или выкупить, а также социальной инфраструктурой, магазинами, местами для спорта и отдыха, зелеными зонами, гостиницами, кафе, МФЦ, центрами подготовки кадров. Планируем, что уже в этом году запустим Государственные индустриальные парки в Ленинском, Дмитровском, Раменском, Жуковском округах», — сказал губернатор.

По его словам, в 2026 году запустят индустриальный парк в Одинцовском. После этого работы начнут в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Волоколамском округах.

«Ориентир» будет расположен на важном северо-западном направлении, в 110 км от МКАД и в 5 км от съезда на Новорижское шоссе. Резидентами смогут стать высокотехнологичные компании, работающие в отрасли машиностроения, фармацевтике, производстве потребительских товаров. Его площадь составит более 60 га, коммуникации начнут возводить в III квартале этого года.

В общей сложности в Волоколамском округе построят 187 тыс. кв. м индустриальной недвижимости, включая крупные промышленные блоки и небольшие помещения «Лайт индастриал».

Бондарчук добавил, что к концу года в индустриальном парке возведут сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения.

Отметим, что группа компаний «Ориентир» является одним из ведущих девелоперов коммерческой недвижимости в России. В числе ее клиентов X5 Group, Ozon, «Золотое Яблоко», «Мираторг» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.