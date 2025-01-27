Воробьев поручил обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения в Подмосковье
Воробьев: в Подмосковье обеспечат порядок при модернизации теплоснабжения
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов]
В Подмосковье важно обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения, которой в регионе в последнее время уделяют особое внимание. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в ходе совещания с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.
«Вы знаете, что несколько лет назад нам досталось предприятие, которое было в состоянии банкротства. После этого была заключена концессия, которая предполагает очень заметный объем работ, связанный, прежде всего, с сетями», — сказал он.
По его словам, работы по модернизации сетей могут вызывать некоторые неудобства для жителей, в том числе из-за перекопанных дворов. Однако важно обеспечивать порядок в этом вопросе, подчеркнул губернатор.
Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.