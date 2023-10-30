Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья

«Наша задача — убедиться, что УК, «Мособлгаз» и все, кто вовлечен в контроль, понимают, что нужно сделать. Более того, трагические случаи показывают нам, что внимание нужно уделить социально незащищенной группе граждан. Часто — это одиноко проживающие пенсионеры», — подчеркнул Андрей Воробьев.