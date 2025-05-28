Воробьев рассказал о росте посещаемости парков Подмосковья

В Подмосковье зафиксировали заметный рост посещаемости парков, их число за последние 10 лет выросло с 24 до 209. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает REGIONS.

«Мы считаем, что у нас посещаемость парков растет очень заметно, как и население Подмосковья. Подмосковье растет — это факт», — подчеркнул он.

По его словам, в регионе важно создавать безопасные места для прогулок. Для этой цели парки в Подмосковье возводят по единому стандарту с обязательными элементами инфраструктуры. Так, в них есть дорожки, освещение, видеокамеры, туалеты, прокат велосипедов, лыж и другие удобства.

Губернатор подчеркнул, что росту региона в том числе способствуют развитие медицины, строительство парков и школ.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».