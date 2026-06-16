Воробьев рассказал о сбитых над Московской областью беспилотниках

За ночь и утро над Московской областью силами ПВО было сбито 86 беспилотных летательных аппаратов, в результате атаки пострадали шесть человек. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы. Также в Электростали на проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи», - написал губернатор.

По его словам, в микрорайоне Парковый в Котельниках пострадал 57-летний мужчина, в Воскресенске, в деревне Цибино - 13-летняя девочка. Она получила колото-резаную рану левого бедра.

Кроме того, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома в деревне Григорово Раменского округа, осколками были повреждены остекление и сайдинг частного дома в деревне Дурыкино Солнечногорске. В Черноголовке пострадал фасад административного здания, никто не пострадал.

Воробьев добавил, что на всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.