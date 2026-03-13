В Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений

По итогам двух месяцев 2026 года в Подмосковье было зарегистрировано более 10,3 тыс. преступлений (-14,5%). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Среди них более 1,7 тыс. были совершены в общественных местах, 2,6 тыс. — лицами, ранее совершавшими преступления, 849 — лицами, в состоянии опьянения. Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, сократилось на 21,9% (2,4 тыс.). За этот период в области произошло 26 хулиганств, 26 разбойных нападений, 104 грабежа, 2,1 тыс. случаев мошенничества, 2,4 тыс. краж и 25 краж транспортных средств.

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 1,3 тыс. преступлений. Также установлено 65 фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

