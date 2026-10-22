Воробьев рассказал о снижении числа жалоб от пациентов в Подмосковье

В Подмосковье снизилось число жалоб и обращений от пациентов медицинских учреждений, к 2026 году фиксируется снижение на 17-19%. Об этом в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим большой запрос на лекарственное обеспечение, льготные лекарства, запрос на узких специалистов, и стараемся их удовлетворять», — сказал губернатор.

По его словам, качество сферы здравоохранения играет решающую роль, так как от этого зависит продолжительность жизни. Критически важное значение имеют перинатальные центры, добавил Воробьев.

Наталья Носова из Балашихи в ходе эфира обратились к губернатору с жалобой на трудности с записью к узким специалистам в поликлинике. Она поинтересовалась, смогут ли местные жители проходить лечение в новой больнице в Ольгино. Воробьев ответил, что такая возможность будет не только у жителей округа, но и других регионов России.

«Для Балашихи, особенно Железнодорожного, это пешая доступность. Конечно, максимальная помощь и все современные решения там будут реализованы. Мы постараемся в Балашихе большой госпиталь открыть в 2028 году, в 2027-м мы закончим его строить. Еще полгода минимум нужно на запуск», — сказал губернатор.

В социальных сетях врач-офтальмолог Елизавета Большакова из Рязанской области поделилась, что планирует переезд в Подмосковье, и поинтересовалась, на какую помощь она может рассчитывать. Губернатор отметил, что специалистам помогают с арендой жилья. Кроме того, муниципалитеты оказывают свою поддержку, в том числе с устройством детей в детский сад, социальной ипотекой.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.