Губернатор Подмосковья: Технолицей им. В. И. Долгих в Истре откроют досрочно к началу нового учебного года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Технолицея им. В. И. Долгих в Истре, на базе которого создадут областной инженерно-технический образовательный кластер. Работы на объекте ведутся в рамках региональной госпрограммы, учреждение планируют открыть досрочно к 1 сентября.

«Очень важно, чтобы родители стояли за спиной учителя, потому что цели у нас одни. Задача команды, которую мы уже почти набрали, как раз в том, чтобы найти общий язык с родителями, помочь детям, потому что учиться в этой школе будет весьма сложно, но интересно. Важно, чтобы ребята хотели сюда приходить. Я думаю, что у нас это получится», — сказал губернатор.

Кластер будет состоять из школы, рассчитанной на 960 мест, детского сада на 320 воспитанников, двух корпуса для проживания преподавателей и учащихся. Рядом с ним расположат стадион с подогревом поля и трибунами, детские игровые и спортивные площадки. Сейчас на объекте задействованы свыше 400 рабочих, они трудятся на объекте в две смены.

«Сейчас в детском саду завершаем работы по инженерным системам, отделку, установку дверей и наличников. Осталось около 5%. До конца месяца все сделаем, уже производится клининг. В школе заканчиваем фасадные и также отделочные работы, установку витражей в атриуме, остекление внутренних перегородок и монтаж инженерных систем. Проводим благоустройство, озеленение территории, делаем освещение», — рассказал представитель подрядчика Виталий Кутиян.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.