Губернатор Подмосковья поздравил выпускников наро-фоминской школы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с исполняющим обязанности командира Кантемировской дивизии Евгением Ожаренковым и главой Ассоциации ветеранов СВО Наро-Фоминского округа Денисом Анищенко посетили наро-фоминскую школу №4 имени В.В. Завадского, чтобы поздравить выпускников, педагогов и родителей, сообщила пресс-служба правительства МО.

Воробьев напомнил о своем визите в 2017 году, когда готовилось открытие нового корпуса школы. Он подчеркнул, что в июле 2024 года школе было присвоено имя генерал-майора Владимира Завадского, геройски погибшего в зоне СВО и посмертно награжденного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Губернатор отметил особую значимость последнего звонка, как момента, когда важно ощущать поддержку близких. Он подчеркнул, что среди выпускников около полусотни детей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, в том числе из легендарной Кантемировской дивизии и добровольцев из других подразделений, выразив уверенность в их гордости за своих детей.

«Впереди ОГЭ и ЕГЭ. Ребята, от всей души желаю каждому из вас успешно сдать экзамены, выбрать свой путь и с честью идти по нему. Мы все гордимся вами и хотим, чтобы у вас все было хорошо. Поздравляю с последним звонком!», — заключил Воробьев.

В Московской области для 135 тыс. школьников прозвенел последний звонок, знаменующий окончание учебного года. Из них 100 тыс. девятиклассников и 35 тыс. 11-классников готовятся к предстоящим экзаменам, открывающим новый жизненный этап.

Ранее сообщалось, что для первых выпускников Львовского лицея прозвучал последний звонок спустя 30 лет.