Для выпускников Львовского лицея №1 последний звонок прозвучал вновь спустя 30 лет

Спустя 30 лет после окончания Львовского лицея №1, его первые выпускники 1995 года вновь услышали знакомый звонок. В стенах подольского лицея состоялась уникальная встреча, где они смогли пообщаться со своими учителями. Выпускники, получившие здесь образование 30 лет назад, вернулись в классы и были приятно удивлены, обнаружив, что дух школы практически не изменился.

Как сообщили в пресс-службе Подольска, бывшие ученики вновь почувствовали себя школьниками, отвечая на вопросы и вспоминая прошлое. Одна из выпускниц даже принесла свой старый дневник, надеясь исправить давнюю неудовлетворительную оценку.

Уроки для них провели те же преподаватели, что и 30 лет назад. Заслуженный учитель России Инна Левшина поделилась знаниями о поэзии серебряного века, а преподаватель математики Нина Муковоз предложила решить задачи из учебников, хорошо знакомых выпускникам. На уроке английского языка, который вела Лилия Пахомова, бывшие ученики рассказывали о своей жизни.

Выпускники делились фотографиями и историями о своих достижениях за прошедшие годы, подчеркивая, что школьные знания до сих пор остаются ценным фундаментом в их профессиональной и личной жизни.

Завершением этой волнующей встречи стал звук последнего звонка, который когда-то символизировал начало их самостоятельного пути.

Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина и Ксения Мишонова поздравили выпускников Химок с последним звонком.