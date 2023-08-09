«Алкоголь не сильно вредит»: выяснилось, почему тусовщики живут дольше тех, кто придерживается ЗОЖ

В последнее время популярность набирает здоровый образ жизни, однако нередко долгожители признаются, что не отказывают себе в простых человеческих радостях, включая алкоголь. Порой заядлые тусовщики живут даже дольше тех, кто осторожничает. Мы решили узнать, что кроется за этим парадоксом.

Не так давно американка, дожившая до 102 лет, назвала горячительное и веру в Бога своим секретом долгой жизни. У этого феномена, как пояснила психотерапевт, коуч ICF и сексолог Ксения Макушкина, есть вполне рациональное объяснение.

«Употребление алкоголя и другие вредные привычки, если все делать в меру, даже могут быть полезны. В умеренных дозах алкоголь не сильно вредит здоровью, если нет каких-то серьезных болезней, зато способствуют выработке нейромедиатора дофамина. То же самое относится к курению, сладкому», — рассказала Макушкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница уточнила, что дофамин отвечает за любопытство, душевный подъем и, одним словом, желание жить.

«А наш организм так устроен, что, если ощущается смысл жить, все биопроцессы в нем способствуют выздоровлению и обновлению клеток. И наоборот», — продолжила эксперт.

Тем не менее, стоит напомнить, что злоупотребление алкоголя ведет к страшной зависимости и целому «букету» проблем со здоровьем.

Но прожившая более века американка говорила еще и о Всевышнем. Веру в Бога и веру в принципе Макушкина назвала мощнейшим инструментом.

«И неважно, в кого или во что человек верит: в мощь Вселенной, в силу своего здоровья, в себя, в заряженную воду от телевизора или в красные трусы на люстре. Это все одинаково работает, когда вера настоящая. Концепция Бога и что он поможе и защитит просто представляется большинству людей наиболее реальной, чтобы в нее верить», — подытожила психолог.

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