Меньше есть, больше пить и двигаться: как должна меняться жизнь человека после 60 лет

Желание прожить до глубокой старости усиливается с возрастом. Особенно важно следовать правилам здорового образа жизни после 60 лет. Несколько простых привычек помогут войти в ряды долгожителей.

Во-первых, важно начать снижать калорийность рациона. Ведь в пожилом возрасте замедляется обмен веществ и организму уже сложно израсходовать большое количество калорий. При этом не нужно садиться на диету, достаточно отказаться от жирной, жареной, соленой и сладкой пищи. Это позволит снизить риск развития ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета и инсульта.

«Также людям, которым за 60 лет, не стоит забывать и о физической активности. Достаточно делать утреннюю зарядку, гулять на свежем воздухе, начать посещать бассейн или освоить скандинавскую ходьбу. Это уже поможет укрепить иммунитет и суставы, а также приведет в норму работу кишечника и уменьшит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Кроме того, с возрастом может ослабеть интерес к водному балансу, однако организм все равно нуждается в воде. Поэтому важно соблюдать норму ежедневной выпитой жидкости: 30 мл воды на один килограмм веса. Здесь важно пить обычную воду, еще можно употреблять некрепкий чай, натуральные морсы и соки.

«Еще после 60 лет необходимо регулярно проходить профилактические обследования, в том числе для предупреждения онкологических заболеваний», - заключила эксперт.

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