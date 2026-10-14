Бактерии управляют агрессией: диетолог раскрыла, как микрофлора влияет на черты психопатов

Ученые из португальского Института биомедицинских наук университета Порту обнаружили пугающую и одновременно интригующую закономерность: состав кишечных бактерий напрямую коррелирует с чертами человеческой психопатии. В ходе исследования выяснилось, что у людей, склонных к эмоциональной холодности, отсутствию эмпатии и импульсивным поступкам, в микрофлоре доминируют специфические микроорганизмы — Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis. Кроме того, анализы их стула показали аномально высокое содержание глюкозы и таурина.

Это открытие заставило специалистов всерьез заговорить о том, что наш характер может зависеть от крошечных обитателей пищеварительного тракта. Чтобы отделить научную сенсацию от реальности, «Вечерняя Москва» обратилась за разъяснениями к врачу-диетологу, кандидату медицинских наук Дарье Русаковой.

Эксперт подтвердила, что невидимая связь действительно существует и работает через так называемую ось «кишечник–мозг». Бактериальные колонии не просто переваривают пищу, они выступают в роли крошечных химических лабораторий, активно участвуя в метаболизме и синтезируя нейромедиаторы. В частности, они производят гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая напрямую регулирует сигналы в центральной нервной системе, а также контролирует воспалительные процессы в организме.

Однако Русакова сразу остудила пыл любителей простых решений: использовать анализ кала для вычисления скрытых психопатов пока невозможно. Наука до сих пор не может ответить на главный вопрос о первопричине: то ли дисбаланс бактерий формирует холодную и агрессивную личность, то ли сам склад характера, стресс и образ жизни человека губительно меняют его микробиом.

По ее словам, тем не менее последствия этого симбиоза для психики колоссальны. Около 90 процентов серотонина — главного гормона счастья — синтезируется именно в кишечнике. Более того, микрофлора способна вырабатывать дофамин и норадреналин, которые отвечают за наше чувство удовольствия, мотивацию и уровень тревожности. При нарушении этого хрупкого баланса в организме запускается каскад воспалительных реакций, которые посылают в мозг тревожные сигналы, провоцируя депрессивные состояния и эмоциональную нестабильность. Бактерии ферментируют клетчатку, превращая ее в короткоцепочечные жирные кислоты — бутират, пропионат и ацетат. Эти вещества работают как природные антидепрессанты, проникая через защитный гематоэнцефалический барьер и напрямую воздействуя на нейроны. Выходит, что наш микробиом обладает вполне осязаемым фармакологическим эффектом. Проблема лишь в том, что этот процесс работает в обе стороны, создавая опасный замкнутый круг: стресс бьет по бактериям, а измененная микрофлора возвращает удар в виде усиленной тревоги.

Медик резюмировала, что списывать сложный характер только на гены нельзя, но и делать из человека заложника его бактерий тоже преждевременно. Здоровая микрофлора — это мощный инструмент для стабилизации нервной системы, однако она работает лишь в связке с качественным сном, генетикой и умением справляться с жизненными трудностями. Поддержание баланса в кишечнике остается важным фактором ментального здоровья, но оно не отменяет необходимости психологической гигиены и работы над собой.

Ранее она рассказала, почему кока-кола с лимоном помогает от мигрени.