«Секретный ингредиент»: почему кока-кола с лимоном помогает от мигрени

В социальных сетях и коротких видео набирает популярность рецепт, который пользователи называют «главным врагом головной боли»: стакан обычной колы, в который выжат сок половины лимона. Утверждается, что этот напиток способен остановить приступ мигрени за считанные минуты. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как работает этот коктейль.

Как пояснила эксперт, этой комбинации ключевым действующим веществом, безусловно, является кока-кола благодаря содержанию кофеина.

«При мигрени болевые ощущения зачастую обусловлены состоянием сосудов головного мозга. Кофеин, как известно, эффективно снижает болевой синдром, блокируя рецепторы передачи болевых сигналов и потенцируя действие анальгетиков. Неслучайно он входит в состав многих фармакологических препаратов для купирования головной боли», — сказала она.

Диетолог отметила, что сахар в составе кока-колы также играет важную роль, потому что приступы мигрени нередко провоцируются падением уровня глюкозы в крови.

«Сладкий напиток представляет собой легкоусвояемый сахар, который быстро всасывается в кровь. Кроме того, кока-кола на 90% состоит из воды, тем самым восполняя дефицит жидкости, который сам по себе может служить триггером мигрени», — сообщила Русакова.

Специалист подчеркнула, что карбонизация напитка способна облегчить симптомы тошноты, часто сопровождающей мигрень.

«Кислая среда кока-колы также ускоряет растворение лекарственных средств в желудке, что объясняет практику запивания обезболивающих этим напитком. Однако, стоит отметить, что для этих целей вода является более предпочтительным выбором», — считает собеседница издания.

По ее мнению, лимон же в данной комбинации выполняет лишь роль вкусового компонента, не являясь секретным ингредиентом. Таким образом, главным действующим веществом, оказывающим многогранный облегчающий эффект на болевой симптом, является кофеин.