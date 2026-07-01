Белки сворачиваются, как на сковороде: врач предупредил, что при тепловом ударе жаропонижающие бесполезны

Врач-терапевт Виктор Лишин в интервью радио Sputnik предупредил: тепловой удар — это не просто «душно и плохо», а острое жизнеугрожающее состояние, при котором счет идет на минуты, и, если вовремя не вмешаться, летальный исход становится реальностью.

Он объяснил на пальцах, почему это так опасно: наш организм состоит из белков, которые при экстремальном нагреве начинают сворачиваться, как яичный белок на сковороде, и если процесс не остановить, он необратимо поражает нервную систему, печень, почки и разрушает мышечную ткань. Поэтому, по его словам, важно четко различать три степени тяжести: при легкой (температура до 39, влажная кожа, учащенный пульс и заторможенность) человек еще может справиться сам, хотя лучше все равно вызвать медиков, а вот средняя стадия, когда температура переваливает за 39, появляется спутанность сознания, мышечная слабость и пульс становится нитевидным, — это уже сигнал к немедленному вызову скорой, и до ее приезда нужно обкладывать пострадавшего льдом и поить водой маленькими глотками.

Самая тяжелая, третья степень — это когда человек теряет сознание, не реагирует на внешние раздражители, дышит поверхностно, а может даже произойти непроизвольное мочеиспускание или дефекация; здесь промедление смерти подобно. Лишин специально подчеркнул, что люди часто совершают две критических ошибки: пытаются сбить температуру жаропонижающими, которые в данном случае бесполезны, потому что механизм перегрева другой, не воспалительный, и резко погружают пострадавшего в холодную воду, отчего возникает опасный сосудистый коллапс. Вместо этого он советует снять лишнюю одежду, обернуть тело влажной простыней или приложить лед, но снижать температуру плавно — хотя бы на полградуса, без резких скачков, и обязательно обеспечить питье.

По мнению эксперта, тепловой удар — не шутка, он убивает не болью, а внезапностью, поэтому нельзя полагаться на «авось обойдется», и при малейших признаках средней тяжести нужно действовать по алгоритму, не надеясь, что пациент просто отлежится в тени. Лишин напоминает, что профилактика здесь тоже простая: избегать пика солнечной активности, носить светлую одежду, пить воду и не переоценивать свои силы, но, если уж беда случилась — быстрая и грамотная доврачебная помощь может спасти человеку жизнь, и это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.

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