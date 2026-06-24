Не только ожоги: ученые выяснили, что солнечный удар может повлиять на слух

Мы привыкли, что ожоги от ультрафиолетовых лучей вредоносны в первую очередь для кожи тела, однако они внезапно могут влиять и на слух. Сильное солнце и обезвоживание могут усиливать тиннитус — постоянный звон, гул или шипение в ушах без внешнего источника звука. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сурдолога Кейли Уотерс.

По ее словам, солнечный ожог вызывает воспаление и физический стресс, которые способны сделать уже существующий шум в ушах заметнее. Жара также повышает риск обезвоживания, а нехватка жидкости нарушает баланс во внутреннем ухе, отвечающем за слух и равновесие.

В результате человек может столкнуться не только со звоном, но и с головокружением, ощущением заложенности и приглушенным слухом.

Во время жары Уотерс рекомендует пить больше обычного. Если британская служба здравоохранения советует шесть-восемь стаканов жидкости в день, то в особенно жаркую погоду специалист допускает увеличение количества до десяти.

Снизить риск можно, избегая долгого пребывания под прямыми лучами, особенно в середине дня, надевая закрытую одежду и широкополую шляпу, а также регулярно обновляя солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

При этом материал не доказывает, что солнечный ожог сам по себе вызывает хронический тиннитус. Речь идет прежде всего об усилении симптомов у людей, уже склонных к этому состоянию.

Если звон возник внезапно, сопровождается потерей слуха, сильным головокружением или не проходит, следует обратиться к врачу.