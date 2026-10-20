Без сахара, но с кислотой: гастроэнтеролог раскрыла, чем вредит диетическая газировка

Ученые утверждают, что колу без сахара можно пить вместо воды во время похудения, однако врач-диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская с этим не согласна. В интервью радио Sputnik она пояснила, что диетический напиток влияет на похудение только тем, что содержит меньше калорий, но, как и любая другая газировка, может быть опасен для здоровья. Кола даже без сахара содержит кислоты, например ортофосфорную, которая раздражает слизистые пищевода и желудка.

По ее словам, это может привести к воспалительным реакциям, в том числе к гастритам, эзофагитам и другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а достаточно большой объем способен вызвать и химический ожог пищевода. Люди, которые находятся на похудении и соблюдают диеты, могут использовать специальные препараты, например уколы для похудения, добавила врач, и потребление газированных напитков в таком случае будет усиливать воспалительные процессы со стороны ЖКТ. Кроме того, все газировки содержат газы, даже если это обычная газированная вода: если их не выпускать, они опять же будут раздражать слизистые желудка и влиять на рецепторы. А если пить газировку во время еды, пища будет быстрее покидать желудок, не успевая до конца перевариться за счет раздражающего действия на рецепторы желудочно-кишечного тракта, и полупереваренная пища пойдет дальше по кишечнику, опять же усиливая заболевания и воспаления. Все это может быть достаточно опасным.

Медик резюмировала, что замена воды газированным напитком, даже без сахара, не является безопасной стратегией похудения: снижение калорийности не компенсирует раздражения слизистых и рисков для желудочно-кишечного тракта, особенно при регулярном употреблении и на фоне диет или приема препаратов для снижения веса. Вместо этого врач фактически рекомендует сохранять воду как основу питьевого режима, а газировку рассматривать лишь как эпизодическое угощение, а не как повседневный заменитель жидкости.

Ранее диетолог Писарева назвала риски сахарозаменителей для кишечника.