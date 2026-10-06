Микробиом под угрозой: врач назвала риски сахарозаменителей для кишечника

Замена питьевой воды на колу без сахара действительно не препятствует процессу похудения и не провоцирует чрезмерный аппетит, однако считать такую газировку полноценной альтернативой воде опасно для здоровья. Об этом в комментарии для « Вечерней Москвы » рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Писарева, опираясь на данные двухлетнего исследования.

Согласно результатам эксперимента, участники, регулярно употреблявшие колу без сахара, сбросили в среднем 4,8 килограмма, в то время как группа, пившая обычную воду, потеряла 3,7 килограмма. Эксперт подтверждает, что последние исследования доказывают: сахарозаменители не нарушают регуляцию аппетита, поэтому напиток не разжигает чувство голода. Это делает диетическую газировку удобным психологическим инструментом для тех, кто отказывается от сладких напитков, так как она помогает легче пережить отказ от привычных десертов, не добавляя при этом калорий в рацион.

По словам медика, тем не менее полностью заменять чистую воду такой газировкой нельзя из-за серьезных рисков для желудочно-кишечного тракта и микробиома. Во-первых, углекислый газ, содержащийся в любой газировке, вызывает отрыжку, вздутие и дискомфорт, что особенно критично для людей с чувствительным желудком или заболеваниями ЖКТ. Во-вторых, главную опасность представляют сахарозаменители, такие как сукралоза или сахарин. Они способны изменять баланс бактерий, вирусов, грибов и простейших в кишечнике. Данные о влиянии бескалорийных подсластителей на микрофлору пока остаются неоднозначными: отдельные исследования показывают возможные изменения микробиоты, которые могут влиять на толерантность к глюкозе. Эксперименты на животных также зафиксировали признаки выраженной нагрузки на печень при регулярной замене воды колой. Более того, некоторые эндокринологи указывают на риск «метаболической обманки»: искусственные подсластители могут провоцировать выброс инсулина, имитируя реакцию на сахар, и повышать тягу к сладкому, что в долгосрочной перспективе может способствовать риску развития диабета.

Она резюмировала, что для нормальной работы всех систем организму необходима именно обычная питьевая вода. В отличие от газировки с химическими добавками, она не влияет на состояние микробиома, не создает дополнительной нагрузки на печень и не раздражает слизистую оболочку желудка.

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