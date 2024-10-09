Биолог Чумаков пояснил, доберется ли вирус Марбург с Украины в Россию

Смертельный вирус Марбург, вспышка которого зафиксирована недавно в Руанде, был выявлен на Украине. Болезнь привез украинский наемник, проходивший обучение в Польше. Биолог Петр Чумаков рассказал, могут ли украинские военные на линии фронта заразить российских. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, нельзя наверняка исключить вероятность распространения вируса Марбург по всему миру, поскольку человечество столкнулось с опасной болезнью. Тем не менее шанс, что она захватит весь мир, весьма мал, поскольку четкие действия медслужб имеют возможность предупредить крупные вспышки по всему миру.

Эксперт добавил, что в нашей стране распространение болезни Марбург пока маловероятно, так как с линии боевого соприкосновения вряд ли к нам это проникнет, поскольку там нет прямого контакта между сторонами, а сдающиеся в плен проходят через карантинную зону, а также вероятность заражения вирусом через трупы убитых тоже сомнительна, поскольку в сложной эпидемиологической ситуации никто не станет прикасаться к ним голыми руками.

По его мнению, в большинстве своем контроль за распространением вируса и ростом заражаемости будет зависеть от своевременного проведения карантинных мероприятий.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил россиян о риске распространения вируса Марбург по России.