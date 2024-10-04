Онищенко предупредил россиян о риске распространения вируса Марбург по России

Геннадий Онищенко, эпидемиолог и академик РАН, предупредил о возможности прихода вируса Марбург в Россию. Он отметил, что этот вирус уже активно распространяется в Руанде, расположенной в восточной Африке. В прошлом, с 2000 по 2012 годы, Онищенко занимал должность главного санитарного врача страны, передал ТАСС.

«Импорт инфекции в нашу страну нельзя исключать, так как люди продолжают совершать деловые, научные и частные поездки за границу. Поэтому необходимо не только контролировать ситуацию, но и принимать профилактические меры», — подчеркнул он.

Среди предложенных мер профилактики были упомянуты тренинги для медицинских работников, чтобы они могли своевременно выявлять заболевание. Роспотребнадзор также сообщил, что следит за развитием ситуации с вирусом Марбург.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к концу сентября в Руанде было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь летальных исходов. Более 70% заболевших составляют сотрудники здравоохранительных учреждений.

Ранее иммунолог Жемчугов обозначил пути передачи смертельного вируса Марбург.